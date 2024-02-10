Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Лидер группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовал на странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии из камеры тюрьмы в Таиланде, где сидели музыканты.

Соцсеть Егора Бортника (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Он написал, что это снимки из тюрьмы после первого задержания в Пхукете по обвинению в незаконном проведении концерта. При втором задержании из-за нарушения миграционного законодательства их поместили в тюрьму в Бангкоке, но там снимки сделать не получилось, так как телефоны изъяли.

Музыкант написал, что концерты в Таиланде стали богатыми на впечатления по причинам, не зависящим от группы. На фотографиях видно, что в камере нет мебели, в том числе кроватей. В одном помещении находились десятки заключенных.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января участников «Би-2» задержали в Пхукете за проведение концерта без специального разрешения. Их продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего суд избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф по 3 тыс. батов ($84). После этого музыкантов передали иммиграционной полиции.

31 января музыкантов депортировали в Израиль. Этому содействовали израильские дипломаты. Членов группы провожали из Таиланда посол и консул Израиля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с «Би-2», заявила, что её не удивило нарушение закона музыкантами. Она напомнила, что они спонсируют терроризм.