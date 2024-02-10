Киев, 10 февраля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Без военной помощи со стороны Запада ресурсов Киева хватит на два месяца военных действий. Об этом заявил депутат и спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его слова привело 10 февраля издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас хватит ресурсов на два месяца», — сказал он.

По словам главы фракции, новую мобилизацию на Украине профинансируют из внутренних источников из-за сложной ситуации с западной помощью.

Арахамия отметил, что ранее Евросоюз принял программу финансирования Киева на четыре года в размере 50 млрд евро, и добавил, что, по его мнению, США продолжают поддержку Украины, хотя там и не решены связанные с границей вопросы.

Спикер Рады также выразил надежду на то, что американский Конгресс в ближайшие два месяца согласует выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля американская газета The New York Times написала, что боеприпасы у сил противовоздушной обороны ВСУ могут закончиться уже к марту. По информации издания, проблемы украинской армии никуда не делись после назначения главнокомандующим Александра Сырского.

Позднее в этот же день агентство Reuters сообщило, что Сенат США одобрил начало дебатов по законопроекту о помощи Украине и Израилю, что, по мнению источника, продвинуло принятие этой законодательной инициативы. За начало дебатов выступили 64 сенатора, против — 19.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск 8 февраля раскритиковал законопроект Сената Конгресса США, в котором предусмотрено выделение большего объема средств на помощь Украине, в сравнении с финансированием защиты собственных границ США от наплыва нелегальных мигрантов. Он назвал безумием направление Киеву денег без какой-либо подотчётности.