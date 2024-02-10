Москва, 10 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Расширение сотрудничества с дружественными России странами — это приоритет в работе российских дипломатов, сообщил 10 февраля председатель правительства Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам МИД России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поздравив российских дипломатов с профессиональным праздником, премьер-министр отметил, что МИД обеспечивает защиту интересов страны на международной арене и создаёт благоприятные внешние условия для развития экономики и обеспечения технологического суверенитета России.

«В сложной геополитической обстановке российские дипломаты с честью выполняют свой долг, эффективно решают ответственные задачи. Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами», — сообщил Мишустин.

Дипломатическое содействие особенно нужно при реализации перспективных проектов, а также при необходимости защищать интересы российского бизнеса за пределами страны. Российское председательство в этом году в СНГ и БРИКС создало новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив, отметил глава правительства.

Мишустин, обращаясь к российским дипломатам, заявил о важности углубления интеграции ЕАЭС и создания Большого евразийского партнёрства в соответствии с выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативой. Он подчеркнул, что особенно важно реализовать принятую Высшим Евразийским экономическим советом 25 декабря Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».

Глава правительства назвал необходимым, чтобы дипломаты добивались обеспечения прав граждан России и соотечественников за рубежом, укрепляли позиции русского языка и российской культуры в мире, развивали международные гуманитарные и научные обмены, поддерживали проведение международных форумов — культурных, спортивных, молодёжных.

«Убеждён, что коллектив Министерства иностранных дел, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь работать с полной отдачей и добиваться высоких результатов на благо Родины», — отметил Мишустин, пожелав ветеранам дипломатической службы, всем работникам МИД, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.

День дипломатического работника в России ежегодно отмечают 10 февраля. Его учредил президент Путин указом от 31 октября 2002 года.

Президент 10 января в своём поздравлении дипломатов с профессиональным праздником отметил, что одна из важных задач, которую они выполняют, — работа по поддержке соотечественников, русского языка и борьбы с фальсификацией истории для сплочения Русского мира.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении по случаю Дня дипломатического работника заявил, что в условиях гибридной агрессии, развязанной Западом против России, внешнеполитическая служба России вносит свой вклад в дипломатическое сопровождение СВО и достижение её целей. Сегодня дипломатам приходится крайне нелегко, учитывая годами наработанные Западом методы демонизации России.