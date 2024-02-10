Москва, 10 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Коммунальные ледоколы Мосводостока — «Риф» и «Норд» — каждый день ведут патрулирование акватории Москвы-реки. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дептранс Москвы

Основная задача ледоколов обеспечить свободное плавание круглогодичных электрических речных трамваев, а также проход судов коммунальных и экстренных. Ледоколы освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы и следят за чистотой акватории, рассказал мэр Москвы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866355" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Риф» и «Норд» — ледоколы-близнецы весом 70 тонн. Оба судна выпустили в Костроме. В акватории Москвы-реки они дежурят уже более 30 лет. Несмотря на возраст, по некоторым характеристикам превосходят даже более современные суда.

В мае, когда начнётся навигация по реке, «Риф» и «Норд» буксируют несамоходные шаланды, которые занимаются очисткой Москвы-реки.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Собянин рассказывал о благоустройстве территорий у Москвы-реки. В этом году в порядок приведут сразу несколько объектов.

В 2024 году благоустроят Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, уточнил Собянин.

Также приведут в порядок участок от МКАД до Строгинского моста, берега Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов и укрепят берега рядом со стадионом «Спартак».