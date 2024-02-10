Москва, 10 февраля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Задержан и арестован скрывавшийся и находившийся в международном розыске бывший директор и главврач клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский. Об этом 10 февраля сообщили в СК России.

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Отмечается, что Серебрянского подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). По данным следствия, его клиника оказала женщине услугу, и та впоследствии умерла.

«В 2021 году Серебрянский скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия судом заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Серебрянского задержали накануне в аэропорту после прилёта из Турции и поместили в СИЗО. Проводятся следственные действия, скоро мужчине предъявят обвинение.

Следователи выяснили, что в клинике принимали на лечение больных с острым инсультом, не имея лицензии. СК возбудил дело, а Росздравнадзор приостановил работу клиники, после чего Серебрянский покинул Россию. Как сообщали СМИ, инцидент, вину в котором ему вменяют, произошёл, когда в клинику привезли пенсионерку с инфарктом миокарда, но не смогли оказать ей помощь из-за отсутствия необходимого оборудования, и она умерла.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля в деревне Свитино произошло убийство трёх пенсионерок. Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу Михаила Борзых, его объявили в федеральный и международный розыск. По версии следствия, женщин застрелили, похитили деньги, ювелирные изделия и угнали Mercedes. Убийство Борзых, как полагают силовики, совершил с сообщником. Одна из убитых, Светлана Филанович, была владелицей предприятия по производству полимерной продукции ТИАЛ в Подмосковье, также ей принадлежала пивоварня на Кубани. Возможным мотивом убийства мог быть денежный долг.