Москва, 10 февраля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Силы Военно-морского флота России пресекли атаку морских дронов украинской армии на российские транспортные гражданские суда в Чёрном море, сообщили 10 февраля в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Чёрного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 9 февраля. Атаку украинской армии отразили патрульные корабли и авиация ВМФ, которые выполняли задачи в этой акватории. Один морской дрон поразили из артиллерийской установки, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

В министерстве подчеркнули, что в ходе террористической атаки украинской армии не пострадали ни гражданские суда, ни корабли ВМФ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 февраля Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера украинских ВМС в Чёрном море. Морской дрон двигался в направлении Крыма.

Кроме того, в ночь на 9 февраля в небе над Чёрным морем российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Также российские войска сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, четыре — в Орловской, два — в Курской и ещё два — в Краснодарском крае.