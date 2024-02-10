Москва, 10 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Российские военные нанесли в ночь на 10 февраля удары беспилотниками по нефтебазе ВСУ в Харькове и по месту, где украинские офицеры собрались праздновать назначение Александра Сырского на должность главкома украинской армией, сообщил 10 февраля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что четыре российских беспилотника нанесли удары по объекту ВСУ поздно вечером 9 февраля. На нефтебазе хранились горюче-смазочные материалы для украинской военной техники.

Кроме нефтебазы, получили повреждения находящиеся рядом с ней склады. Также пострадали 11 единиц техники ВСУ, в том числе танки и бензовозы.

Получило повреждение и помещение временного размещения украинских военных, приезжающих на нефтебазу за ГСМ.

«Известно также, что был нанесён удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего украинской армией», — сообщил Лебедев в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 10 февраля распространили информацию о взрывах в Харькове. В Харьковской области в этот момент действовал режим воздушной тревоги. Информацию о взрывах подтвердил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Также сообщалось о взрывах в Одессе и городе Очакове Николаевской области.

Минобороны России 10 февраля сообщило, что в период с 4 по 10 февраля российские военные нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК.

Удары достигли целей, повреждения получили производственные мощности заводов по производству и ремонту самолётов, разведывательно-ударных дронов и безэкипажных катеров. Также в ведомстве отметили, что российские военные нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формированиям националистов и иностранных наёмников.