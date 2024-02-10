Санкт-Петербург, 10 февраля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе нашли подозрительный свёрток. Предположительно, в нём находится самодельная взрывчатка. Об этом 10 февраля сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Инцидент произошёл на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в районе Рыбацкого. Пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой лежал на складе. Сотрудник завода обнаружил его вечером 9 февраля и сообщил об этом в правоохранительные органы. Место немедленно оцепили, людей эвакуировали, к работе приступили экстренные службы.

По данным 78.ru, в свёртке хранилось около 2 кг взрывчатки. Данные экспертизы показали, что самодельное взрывное устройство содержало 1,7 килограмма бризантного взрывчатого вещества. В обстоятельствах инцидента теперь предстоит разобраться правоохранителям.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января сотрудники полиции оцепили часть дороги в центре Владивостока после обнаружения подозрительного предмета. Его нашли в центре города на улице Алеутской.

В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях 8 января сработало взрывное устройство. Его закрепили на одной из цистерн, которые вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато. Первыми взрыв услышали сотрудники, охранявшие вагоны с металлом неподалёку. На место выехали взрывотехники, территорию оцепили.

В Краснодаре задержали отвергнутого мужа, который из ревности заложил взрывное устройство сопернику под основание машины. Инцидент произошёл 27 января. Новый возлюбленный жительницы Краснодара услышал странный хлопок под автомобилем во время движения. Осмотрев машину, он заподозрил, что взорвалось самодельное взрывное устройство. Сам мужчина не пострадал.