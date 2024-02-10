Мехико, 10 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России по роли экономки Леопольдины в теленовелле «Дикая Роза», умерла на 75 году жизни 9 февраля в Мехико, сообщил портал Nation World news.

Кадр из видео Рената Флорес

«Актриса Рената Флорес скончалась в эту пятницу в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении.

Причина смерти актрисы не уточняется. Известно, что последние три года после того, как её нашли живущей на улице, Флорес пробыла в «Casa del Actor» («Дом актёров»).

В декабре 2020 года Рената Флорес оказалась на улице. У актрисы были финансовые трудности и различные проблемы со здоровьем. Флорес начала карьеру в качестве певицы в 1964 году. Её дебют в кино состоялся в 1968 году. В 1987 году актриса снялась в культовой теленовелле «Дикая Роза», где она исполнила роль старшей служанки в особняке Линаресов — Леопольдины, отрицательной героини с юмористическими чертами характера.

Актриса также сыграла во многих мыльных операх, среди них «Дикая роза» (1987–1988 гг.), «Розалинда» (1999 г.), «Узурпаторша» (1998 г.), «Мятежники» (2004–2006 гг.), а также «Да здравствуют дети!», «Личико ангела», «Огонь в крови» и другие.