Киев, 10 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Боеприпасы у сил противовоздушной обороны украинской армии могут закончиться уже к марту, и на это никак не повлияет смена главнокомандующего. Об этом 9 февраля написала американская газета The New York Times со ссылкой на прогнозы чиновников США.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам автора публикации, несмотря на то, что в ВСУ назначили новым главнокомандующим Александра Сырского, проблемы украинских войск никуда не делись.

«Вскоре Сырский может снова столкнуться с мрачным расчётом: когда затраты на оборону территории перевешивают любую выгоду, получаемую от причинения боли противнику?» — говорится в материале.

Новому главкому ВСУ уже приходилось делать такой выбор при руководстве украинскими сухопутными войсками, но, по мнению американских специалистов, ему не удалось прийти к нужным выводам, что было особенно хорошо заметно во время боёв за Артёмовск, отметил автор статьи.

В публикации также указали на сильную измотанность украинской армии. У неё нехватка боеприпасов и вооружения, а также заканчиваются средства противовоздушной обороны.

На фоне этого США демонстрируют очевидное нежелание продолжать помощь Киеву, без которой ВСУ в этом году ожидает «стремительный коллапс» в зоне боевых действий, отмечается в статье. Авторы предупредили, что к марту украинская армия с трудом сможет вести локальные контратаки, а к началу лета ВСУ будут испытывать трудности в отражении атак.

Как сообщало ИА Регнум, посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова 9 февраля заявила, что на фоне отсутствия военной помощи со стороны США ВСУ испытывают критический дефицит оружия, особенно ракет и ракет-перехватчиков. По её словам, у киевских властей всё ещё якобы есть много мотивированных и желающих воевать людей.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 8 февраля заявил, что у Брюсселя нет «волшебной палочки» для военной помощи Украине, так как организация опустошила свои запасы боеприпасов для нужд ВСУ. По его словам, ЕС сможет поставить Киеву обещанный к марту миллион только к концу года.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы. По его словам, киевские власти ведут спешную принудительную мобилизацию с целью не допустить обрушения обороны.