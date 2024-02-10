Горно-Алтайск, 10 февраля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай 10 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Александр Кряжев/Владимир Сергеев/РИА Новости

Интенсивность в эпицентре составила 6,4. Землетрясение произошло в 140 км от Горно-Алтайска и 70 км от города Риддера (Казахстан). Подземный толчок зафиксировали в Усть-Канском районе в 11:25 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 января два землетрясения — магнитудой 5,1 и 5,9 — произошли в Алма-Ате, причём их эпицентры находились на территории Китая.

Очаг первого землетрясения находился на десятикилометровой глубине в 258 км к юго-востоку от Алма-Аты. Эпицентр второго находился в 273 км на юго-восток от столицы Казахстана, очаг залегал на глубине пяти километров.