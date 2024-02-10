Москва, 10 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба не блокировала счета певца Филиппа Киркорова, заявила его пресс-секретарь Екатерина Успенская в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

Известия/ Эдуард Корниенко Филипп Киркоров

Представитель артиста пояснила журналистам, что у Киркорова не осталось задолженностей перед ФНС, а значит, сообщения о блокировке счетов можно считать недостоверными.

«Я связалась с нашими юристами, это неправда, никакие счета не арестованы», — заявила Успенская.

Как сообщало ИА Регнум, РЕН ТВ сообщал ранее об блокировке счетов Киркорова в Сбербанке, «Московском кредитном банке» и «СДМ-Банке». РЕН ТВ публиковал скрин соответствующего документа. Счета артиста, по данным канала, заблокировали из-за задолженности по страховым взносам. Отмечалось, что певец не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей.

Таганский суд Москвы 22 января постановил взыскать с Киркорова 7 972 985 рублей в пользу московской налоговой инспекции № 9. Таким образом певец должен покрыть образовавшуюся налоговую задолженность. Также суд обязал артиста заплатить в бюджет столицы более 24 тысяч рублей в качестве госпошлины.

В 2022 году Киркоров инициировал судебное разбирательство, подав иск против департамента городского имущества Москвы. Таким образом он пытался оспорить сумму налоговых выплат за принадлежащую ему квартиру в центре столицы, которую городские власти оценили в 318 млн рублей. Киркоров настаивал, что стоимость недвижимости составляет 229,4 млн рублей.

На 20 февраля суд назначил слушания ещё по одному иску. Иск к Киркорову на сумму два миллиона рублей подало Российское авторское общество, обвинив певца в нарушении авторских прав.