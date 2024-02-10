Лондон, 10 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Эксперт по королевской семье Великобритании, бывший журналист «Би-би-си» Том Боуэр отметил, что удивится, если заболевший раком король Карл III согласится на химиотерапию. По словам журналиста, монарх всегда считал такие методы бесполезными и использовал «природную» медицину.

Zuma/TASS Король Великобритании Карл III

«Карл III давно продвигает в королевской семье идею «альтернативной медицины», он серьёзно верит в лечение травами, зельями, он постоянно выступал против химиотерапии как способа лечения от рака», — заявил Боуэр в интервью телеканалу GB News.

Король прислушивается к советам некоего Майкла Диксона, главы собственного института альтернативной медицины, и доверяет ему. В 2023 году Диксона назначили главным придворным медиком Карла III, рассказал Боуэр.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. Отмечалось, что это произошло в ходе недавних процедур, которые британский монарх проходил из-за увеличенной простаты. Форма заболевания не уточнялась, но это оказался не рак простаты. Через несколько дней Карл III лично позвонил принцу Гарри и сообщил о болезни. Принц, в последние годы живущий в Калифорнии, срочно выехал в аэропорт и прибыл в Великобританию.