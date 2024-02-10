Москва, 10 февраля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В Харьковской области среди иностранных наёмников, замеченных в регионе, много выходцев из Франции. Об этом 10 февраля сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с ТАСС он добавил, что местные жители сообщают, что видят в своих населённых пунктах множество людей, которые говорят на разных языках.

«Это ни для кого не секрет, что в боевых действиях на Украине принимают участие наёмники <…> Отрицать это было бы просто глупо. ВС РФ уже не раз поражали места дислокации этих наёмников. Это достоверно известно», ― сказал глава администрации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 января Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Согласно данным Министерства обороны, в результате попадания в здание, в котором дислоцировались наёмники, было уничтожено более 60 боевиков, ещё 20 получили тяжёлые ранения. 22 января французские волонтёры из организации SOS Donbass опубликовали частичный список французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обладает достоверными данными о наёмниках из Франции, принимающих участие в конфликте на Украине в составе ВСУ. Представитель Кремля порекомендовал французскому правительству принять меры, направленные на то, чтобы предостеречь своих граждан от участия в преступлениях киевского режима.

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил 25 января, что передал на встрече с французскими депутатами послание Госдумы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наёмниках на Украине.

С начала специальной военной операции на Украине погибли около 130 наёмников из Франции, выступивших на стороне ВСУ.