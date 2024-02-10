Анталья, Турция, 10 февраля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Иностранцы, среди которых россияне и украинцы, покинули Анталью из-за высоких цен на жильё и отказов в продлении видов на жительство. Об этом 10 февраля сообщило издание Sözcü.

Сергей Бобылев/ТАСС

В 2020 году в Анталье проживало 94 тыс. иностранцев, через два года эта цифра выросла до 172 тыс. человек, цены на жильё с притоком желающих его найти резко выросли. Происходили инциденты, когда владельцы квартир выселяли прежних жильцов, чтобы сдать жилплощадь дороже. Власти Антальи ограничили число районов, в которых иностранцы могут арендовать жилплощадь, чтобы частично сдержать рост цен, но этого оказалось мало, и стоимость аренды или покупки недвижимости всё равно возросла. После этого значительная часть приезжих покинула страну, предпочтя в том числе ОАЭ или Сербию.

Ко всему прочему миграционные власти стали чаще отказывать в выдаче ВНЖ в случае, если не было всех без исключения оснований для получения, хотя ранее на некоторые нюансы закрывали глаза и выдавали туристические ВНЖ.

После массового отъезда иностранцев цены начали снижение и упали в некоторых районах сразу на 15–25%.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года турецкие власти выступили за то, чтобы не продавать дома и земельные участки иностранцам после прошедших тогда землетрясений, чтобы не усложнять поиск жилья пострадавшим от катаклизмов местным жителям. Введения запрета потребовали представители оппозиционной «Хорошей партии» (İyi Parti), глава которой Мерал Акшенер пояснила, что, по данным политиков, цены на жильё в Турции за январь возросли на 10%, в том числе из-за высокого спроса, ослабления курса лиры и начала реализации программы льготной ипотеки.

В ноябре замминистра экономразвития Дмитрий Вольвач сообщил, что иностранные инвесторы подали более 20 обращений на получение российской «золотой визы». По его словам, заявки поступают из Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции и Алжира, инвесторы готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей.