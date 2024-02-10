Санкт-Петербург, 10 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Злоумышленники сожгли в Санкт-Петербурге автомобиль BMW, принадлежавший одиннадцатикласснику. Об этом сообщил телеканал 78.

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Машина сгорела 8 февраля возле жилого дома в районе Загородного проспекта. Юный владелец иномарки предположил, что причиной пожара мог стать поджог.

На месте происшествия наряд ГИБДД обследовал автомобиль с обгоревшим салоном. По факту пожара возбудили уголовное дело. Полицейские выяснят детали и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября автомобиль заместителя главы Благовещенского района Никиты Дмитриева сожгли в Башкирии.

Поджигателя засекла камера видеонаблюдения в микрорайоне Дёма в Уфе. Около двух часов ночи мужчина подошёл к Mitsubishi Outlander, принадлежащей чиновнику, и оставил под днищем какой-то предмет. Примерно через час автомобиль загорелся.