Румыния, 10 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Минобороны Румынии 10 февраля сообщило о ночном наблюдательном полёте истребителей F-16 ВВС Турции, которые поднимались в воздух с авиабазы НАТО в румынском городе Фетешти.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press

В румынском оборонном ведомстве утверждают, что истребители НАТО поднимались в воздух из-за российских беспилотников, которые засекли вблизи румынской границы.

При этом системы радиолокационного наблюдения ВС Румынии не зафиксировали несанкционированных проникновений в воздушное пространство страны. Тем не менее румынские военные будут искать обломки дронов в уезде Тулча в районе Чаталкей, добавило ведомство.

Румынский портал digi24. ro 10 февраля сообщил о взрывах в районе границы Украины и Румынии и об атаке беспилотников на Ренийский морской торговый порт и на порт Измаил.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и о повреждении инфраструктурного объекта. При этом они упоминали российские беспилотники.

Министерство обороны РФ не сообщало о нанесении ударов по вышеуказанным районам Украины.