Москва, 10 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарёв 10 февраля подтвердил, что законопроект о запрете на рекламу на сайтах признанных в России иноагентами лиц подготовлен и находится на согласовании.

Известия/Сергей Коньков

«Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению председателя ГД нами совместно с комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании», — отметил Пискарёв в Telegram-канале.

Глава комиссии заявил, что согласен с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в том, что иноагенты, действующие против интересов России, не должны зарабатывать на гражданах страны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в Министерстве юстиции заявили об участии иноагентов в работе штабов кандидатов на должность президента. В частности, иноагенты активно создают контент с оценками избирательной кампании, призывают бойкотировать выборы или признать их нелегитимными. Замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что в России действуют почти 570 иностранных агентов.

С предложением лишить их права размещения рекламы Володин выступил 10 февраля. По словам председателя нижней палаты парламента, от граждан поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний.