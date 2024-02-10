Москва, 10 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» по праву считается одним из самых успешных проектов в сфере массового физкультурного движения. Об этом президент Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям состязаний, опубликованной на сайте Кремля.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российский лидер напомнил, что состязания объединяют представителей разных возрастов и поколений, целые семьи.

«Приветствую вас на Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный спортивный праздник, который широко отмечается во многих регионах нашей страны», ― говорится в послании главы государства.

Путин выразил уверенность, что «Лыжня России» станет большим, запоминающимся событием для любителей спорта и сторонников здорового образа жизни, и пожелал удачи участникам.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 октября заявил, что спорт является безусловным государственным приоритетом России. Говоря о дискриминации российских спортсменов со стороны международных структур, таких как МОК, президент отметил, что есть ценности, которые нельзя продать или отменить. Спорт относится к числу таких ценностей. Смысл международных спортивных движений в том, чтобы объединять людей, указал глава государства.

«Лыжня России» ― открытая всероссийская лыжная гонка, которая проводится ежегодно с 1982 года. Мероприятие нацелено на привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганду физической культуры и здорового образа жизни.