Пхеньян, 10 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В случает проведения Северной Кореей ядерных испытаний вина ляжет на США и их союзников, заявил 10 февраля посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Иван Шилов ИА Регнум

Такому нежелательному варианту развития событий способствуют продолжающиеся провокации со стороны США. Пхеньян может счесть необходимым в интересах укрепления своей обороноспособности провести ядерные испытания, отметил российский дипломат.

«Но если это всё же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках», — сказал Мацегора в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 19 января северокорейские власти заявили о проведённых испытаниях подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23». Эти испытания Пхеньян провёл в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи. В Пхеньяне отметили, что совершенствуют своё ядерное оружие для сдерживания враждебных акций ВМС США и их союзников.

В общей сложности Северная Корея провела шесть ядерных испытаний. В арсенале страны находится порядка 30 ядерных боеголовок. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, основная часть этих боеголовок размещена на одноступенчатых ракетах.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 29 января назвало США «пиратской державой». Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 8 февраля заявил, что Москву тревожит резкий рост напряжённости и усиление риска прямого военного столкновения на Корейском полуострове.