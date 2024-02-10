Стамбул, Турция, 10 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Украине не дают двигаться в сторону диалога с Россией в вопросе урегулирования конфликта. Ей мешают западные покровители, которые продолжают поставлять Киеву вооружения. Об этом 10 февраля заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, отказ от какого-либо диалога с российским руководством узаконил именно глава киевского режима.

«А его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, всё более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму», ― сказал в беседе с «РИА Новости» дипломат.

Он добавил, что Запад руками Киева рассчитывает нанести стратегическое поражение России. Однако, подчеркнул Буров, эти планы заведомо обречены на провал, это подтверждает ситуация на линии соприкосновения.

«Поставленные цели СВО будут выполнены. А какими методами это будет сделано, зависит от готовности противоположной стороны договариваться на основе существующих реалий и обеспечения законных интересов нашей страны», ― заключил генконсул.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной 2022 года Владимир Мединский 28 ноября заявил, что киевский режим, если бы подписал мирный договор с Москвой в 2022 году, спас бы сотни тысяч своих бойцов. Однако, по его словам, Зеленский выбрал продолжение боевых действий, а Киев сам признался, что им управляют извне.

Лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 25 января заявил, что украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. По его словам, в эту ситуацию вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, настоявший на продолжении боевых действий и убедивший Киев не подписывать никаких соглашений с Россией.

Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявил, что, сорвав мирные переговоры по урегулированию конфликта между Украиной и Россией весной 2022 года, Запад совершил преступление. Он напомнил, что тогда уже был готовый мирный договор, с условиями которого обе стороны согласились, но в ситуацию вмешались США и Великобритания.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский свободен в возможности ведения переговоров об урегулировании украинского конфликта. Глава государства добавил, что Россия не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине, это сделал Киев, а Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

Российский лидер подчеркнул, что Москва намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров.