Москва, 10 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Россия будет жёстко реагировать на попытки лишить её суверенных резервов, рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на их воровстве, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы», — говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что ответные меры, направленные на защиту законных прав и интересов России будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения. Так, в МИД пообещали, что любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут первыми кандидатами на попадание под российские контрмеры, включая финансовые и имущественные.

Захарова также заявила, что в МИД понимают, что на Западе не остановятся и будут искать все новые предлоги для создания видимости легитимности отъема российских замороженных активов.

Как 4 февраля сообщало ИА Регнум, власти Бельгии предложили G7 выпускать долговые обязательства для Украины, используя в качестве поддержки для погашения долга российские активы. Таким образом можно обойти юридические препятствия по конфискации активов.

На саммите Евросоюза 1 февраля утвердили предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов для частичного финансирования Украины на €50 млрд на период до 2027 года.

С начала спецоперации на Украине ЕС и страны «Большой семёрки» заморозили около 50% российских валютных резервов. Это примерно €300 млрд.

В конце января Захарова назвала возможное изъятие ЕС российских активов эскалацией агрессии. В МИД назвали подобные действия банальным воровством и пообещали жёстко ответить.