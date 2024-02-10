Москва, 10 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Европейский союз на фоне собственных долгов не хочет оплачивать «украинский проект» и поэтому пытается потратить на это украденные у России средства. Об этом 10 февраля рассказали в Министерстве иностранных дел.

Дарья Антонова ИА Регнум

В МИД напомнили в беседе с «РИА Новости» о «зашкаливающих» долгах Евросоюза.

«В текущей ситуации еэсовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обречённый «украинский проект», а тем более — платить ещё и за американцев», — пояснили дипломаты.

Именно потому ЕС настолько соблазняет возможность потратить на поддержку Киева украденные у России средства, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для частичного финансирования программы бюджетной помощи Киеву в размере 50 млрд евро на период до 2027 года. Отмечалось, что ЕС создаст для этого фонд поддержки Украины на период с 2024 по 2027 год.

Позднее в этот же день газета Financial Times назвала маловероятной передачу ЕС Украине полученной в 2023 году прибыли от реинвестирования российских активов, которую заморозили на международной площадке Euroclear в Бельгии. По мнению журналистов издания, ЕС не имеет законодательной базы, чтобы можно было передать Киеву такую прибыль.

Агентство Bloomberg 4 февраля написало, что страны ЕС и G7 хотят использовать замороженные активы России в качестве залога для помощи в восстановлении Украины. Союзники Киева могут предъявить России претензии по замороженным активам, если Москва откажется возмещать украинской стороне ущерб.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 10 февраля заявила, что российская сторона будет жёстко реагировать на попытки отнять её суверенные резервы. По словам дипломата, Москва рассматривает целый ряд возможностей правового и экономического воздействия на желающих нажиться на таком воровстве.

Захарова 2 февраля заявила, что использование доходов от замороженных активов России для помощи Киеву окажется банальным воровством. Она отметила, что это укладывается в парадигму «миропорядка, основанного на правилах», который Запад пытается навязать мировому сообществу.

Научный сотрудник Центра Россия — организации экономического сотрудничества и развития РАНХиГС — Иван Ермохин 4 февраля заявил ИА Регнум, что предложенный Бельгией механизм использования российских активов для поддержки Киева вызывает удивление. Он уточнил, что в этом случае на суверенное государство хотят наложить обязательства по выплате по купонам и дальнейшему погашению облигаций, хотя такой инициативы с его стороны, очевидно, нет.