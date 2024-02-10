Санкт-Петербург, 10 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Церемония прощания с президентом Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталием Коневым пройдёт в воскресенье. Об этом сообщил стрелковый клуб «Невский», где Конев работал тренером по стрельбе.

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«Церемония прощания на Аллее героев на кладбище Памяти жертв девятого января начнётся ориентировочно в 15 часов», — сообщили в клубе.

Отпевание состоится в 13:00 в храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозёрной улице, 2.

Конев руководил федерацией каратэ Петербурга с 2013 года. Он был мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призёром чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета и главным тренером Федерации практической стрельбы.

Как сообщало ИА Регнум, тело 57-летнего Виталия Конева обнаружили в посёлке Песочный в Курортном районе 7 февраля.

По информации пресс-службы комитета по физической культуре и спорту Петербурга, Конева нашли мёртвым в тире сотрудники. Следствие придерживается версии, что смерть наступила от пули, которая при стрельбе отрикошетила в голову тренера. Пулю извлекли во время вскрытия.