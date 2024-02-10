Тюмень, 10 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Чемпионка Олимпийских игр в эстафете лыжница Вероника Степанова победила в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Тюмени.

Павел Бедняков/РИА Новости Лыжница Вероника Степанова

Степанова прошла дистанцию 20 км за 59 минут 46,5 секунды. Второе место заняла Анастасия Кулешова (отставание от лидера +12,4 секунды), третье — Мария Истомина (+12,5).

Позднее, 10 февраля, на соревнованиях в Тюмени пройдут состязания в этой дисциплине среди мужчин. Скиатлон — это смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину проходят классическим ходом, а вторую — коньковым.

Степанова впервые выступила на Кубке мира в 2021 году. Во время зимней Олимпиады в Пекине спортсменка также приняла участие в спринте, заняв седьмое место.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка России. Спортсмен финишировал за 4 минуты 6,3 секунды.

Большунов 24 декабря 2023 года стал победителем в скиатлоне на четвёртом этапе Кубка России. Лыжник прошёл дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут 13,1 секунды.