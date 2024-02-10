Москва, 10 февраля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Счета эстрадного артиста Филиппа Киркорова в Сбербанке, «Московском кредитном банке» и «СДМ-Банке» заблокировали, сообщил 10 февраля РЕН ТВ.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Филипп Киркоров

В своём Telegram-канале РЕН ТВ опубликовал скрин соответствующего документа. Счета Киркорова заблокировали из-за задолженности по страховым взносам.

Отмечается, что Киркоров не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Таганский суд Москвы постановил взыскать с Киркорова 7 972 985 рублей в пользу московской налоговой инспекции № 9. Таким образом певец покроет образовавшуюся налоговую задолженность. Также суд обязал артиста заплатить в бюджет столицы более 24 тысяч рублей в качестве госпошлины.

В 2022 году Киркоров инициировал судебное разбирательство, подав иск против департамента городского имущества Москвы. Таким образом он пытался оспорить сумму налоговых выплат за принадлежащую ему квартиру в центре столицы, которую городские власти оценили в 318 млн рублей. Киркоров настаивал, что стоимость недвижимости составляет 229,4 млн рублей.

На 20 февраля суд назначил слушания ещё по одному иску. Иск к Киркорову на сумму два миллиона рублей подало Российское авторское общество. РАО обвинило певца в нарушении авторских прав.