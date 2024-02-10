Киев, 10 февраля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ всё чаще замечают противоречия между решениями главы киевского режима Владимира Зеленского и военного руководства. Такое мнение в интервью Il Fatto Quotidiano высказал генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии Бьяджо Ди Грация.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В армии начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных», — заявил Ди Грация.

Военный также отметил, что на Украине некоторые считают, что Зеленский не тот человек, который принесет мир стране. Как рассказал итальянский генерал, первые разногласия между военным и политическим руководством начались ещё после боёв за Артёмовск.

В материале также говорится, что конфликт между Зеленским и уволенным главкомом ВСУ Валерием Залужным может быть признаком происходящих перемен.

Отставка Залужного

Об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ стало известно 8 февраля. Зеленский и Залужный провели встречу, на которой, как они оба выразились в соцсетях, обсудили обновление руководящего состава ВСУ. Зеленский позже заявил, что предложил бывшему главкому украинской армии «остаться в команде». Решение об отставке Залужного глава киевского режима объяснил неудачами летнего контрнаступления ВСУ. Позднее, 9 февраля, Зеленский присвоил экс-главкому ВСУ Залужному звание «Героя Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля, комментируя отставку Залужного, заявил, что этот фактор не повлияет на ход СВО. В свою очередь, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что смена главкома украинской армии похожа на перестановку мебели. Он добавил, что смена руководством киевского режима Залужного означает признание провала контрнаступления ВСУ, а также стратегическое поражение Украины и поддерживающего её Запада.

В Госдуме назвали две основные причины отставки Залужного. Первая заключается в том, что Залужный, судя по соцопросам на Украине, затенял по популярности Зеленского. Вторая — провал контрнаступления ВСУ, в ходе которого Киев не смог добиться заявленных целей.

Кадровые перестановки военного руководства

Глава киевского режима назначил вместо Залужного бывшего командующего сухопутными войсками Александра Сырского. От него потребовали нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава. В офисе главы киевского режима объявили, что новому главкому ВСУ нужно будет представить подробный план боевых действий на 2024 год.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в этой связи заявил, что испытывает к Сырскому презрение, как к предателю-бандеровцу, который перешёл на службу к нацистам. Известно, что украинские военные окрестили Сырского «мясником». При этом сам новый главком ВСУ родился во Владимирской области. Его брат проживает во Владимире и уже много лет не общается с ним. Соседка родителей Сырского однако рассказала о ненависти нового главкома ВСУ к украинцам.

Новым начальником генштаба Вооружённых сил Украины вместо Сергея Шапталы Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Глава киевского режима охарактеризовал Баргилевича как опытного человека, понимающего «задачи этой войны и цели».

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ может стать первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк. С 2020 по 2021 год он был начальником подготовки командования Сухопутных войск ВСУ. До 2017 года был командиром 24-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск.