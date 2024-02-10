Москва, 10 февраля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В Китае ожидают приезда президента России Владимира Путина с визитом в 2024 году. Об этом 10 февраля рассказал посол страны в Москве Чжан Ханьхуэй.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин

«Визит Путина в Китай (в этом году. — Прим. ред.) обязательно состоится. Да, его ждут», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Посол также утвердительно ответил на вопрос о подготовке встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в текущем году и добавил, что, по его мнению, лидеры двух государств могут провести несколько встреч в течение года.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю. В ходе беседы российский и китайский лидер обменялись поздравлениями. Путин также пожелал китайскому народу счастливого года Дракона.

Позднее в этот же день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подвели итоги его развития и стратегического взаимодействия двух стран. Президент России и председатель КНР снова констатировали, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Помощник президента России Юрий Ушаков 8 февраля заявил, что взаимный российско-китайский товарооборот достиг $227,7 млрд в 2023 году, установив новый рекорд. По его словам, при этом поставки энергоносителей побили все рекорды, а 90% расчётов между двумя странами прошли в национальных валютах.