Гонконг, Китай, 10 февраля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. В Китае из-за скандала вокруг Лионеля Месси местные власти отменили игру между футбольными сборными Аргентины и Нигерии. Об этом сообщил спортивный комитет Ханчжоу в WeChat.

YUTAKA/AFLO/Global Look Press Лионель Месси

Условий для проведения матча с участием команды Аргентина нет. К такому выводу пришли власти Китая. Своё решение они объяснили наличием «известных причин».

«Принято решение отменить это мероприятие», — уточнялось в официальном заявлении.

«Известными причинами» организаторы сочли ситуацию с аргентинским форвардом Лионелем Месси, которой подвергся волне серьёзной критике за то, что 4 февраля не вышел на поле в товарищеском матче между его командой «Интер Майами» и сборной звёзд Hong Kong XI.

В Гонконге заявляли по этому поводу, что правительство, как и болельщики, огорчено случившимся.

Месси извинился перед фанатами. Ситуацию он объяснил тем, что пропускал матч из-за травмы.

«Тот, кто со мной знаком, знает, что я всегда хочу играть. Это то, что я всегда хочу делать в любом матче», — заявлял аргентинский форвард.

Организаторы мероприятия, в свою очередь, пообещали болельщикам возместить половину стоимости билета.

Спустя несколько дней футболист вышел на поле в матче, который проходил в Японии. Такое поведение футболиста вызвало бурю негодования со стороны болельщиков. Фанаты из Китая не смогли простить игроку этот поступок и показательно разорвали несколько постеров с его изображением.

Товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии планировался во второй половине марта в Китае. Там же у действующих чемпионов мира была намечена встреча с Кот-д’Ивуаром.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля саудовский «Аль-Наср» со счётом 6:0 разгромил американский «Интер Майами» в товарищеском матче, который проходил в Эр-Рияде. Встреча преподносилась как последнее в истории противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но португальский форвард из-за травмы матч пропустил, а аргентинец вышел на поле уже почти в самом конце игры.

К 12-й минуте «Интер Майами» без Месси проигрывал три гола. Во втором тайме бразильский полузащитник Талиска оформил хет-трик.

Месси появился на поле на 84-й минуте, но изменить исход оказался не в силах.