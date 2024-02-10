Москва, 10 февраля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Пока со стороны Вашингтона не видно желания вести переговоры с Россией, заявил 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Песков отметил, что интервью, которое президент России Владимир Путин дал журналисту Такеру Карлсону, не преследовало цели донести до американского руководства точку зрения Москвы — там и так знают позицию и основные посылы российского лидера.

«Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринять, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем [у Вашингтона]», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с Путиным, которое он взял в Москве. Беседа продолжалась два часа, семь минут и 18 секунд. В соцсети Х, где журналист разместил видео, оно оказалось очень популярным — количество просмотров превысило 150 млн.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866282" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полное интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

Песков заявил, что ожидать, что на Западе позиция России найдёт поддержку, не следуют. Интервью дало возможность донести точку зрения президента России до людей на Западе, это приведёт к тому, что больше людей задумаются о том, прав Путин или нет.

По словам Пескова, когда Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина и готов его опубликовать, в Кремль поступило много заявок на подобное интервью со стороны СМИ США, Италии, Франции, Австралии.