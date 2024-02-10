Осло, 10 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну готовиться к возможному военному конфликту с Россией по окончании специальной военной операции. Его слова 7 февраля привела газета Iltalehti.

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«Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту. Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками», — сказал он.

По утверждению Грама, российская сторона якобы намерена «отомстить» за вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс с помощью некоего «ответного удара».

«Мы должны быть готовы к тому, что Россия разместит свои силы в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к альянсу», — пояснил глава минобороны Норвегии.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал население западных стран готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он предложил западным странам создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, будет она или нет.

Министр обороны Германии Борис Писториус 23 января заявил, что страна должна полностью осознавать опасность прямого военного конфликта с Россией. На фоне этого утверждения он предложил стране вооружаться и укреплять свою армию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января назвал абсурдными утверждения о том, что Швеция, Финляндия и страны Прибалтики якобы могут стать «следующими» после завершения российской спецоперации на Украине. Глава МИД подчеркнул, что Москва устраняет историческую несправедливость, в рамках которой страны Запада пытаются превратить современные территории, на которых веками жили русский и другие народы России, в плацдарм для угроз безопасности российского населения.