Москва, 10 февраля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт у Аляски, сообщило 10 февраля Министерство обороны.

Минобороны России. Кадр из видео

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», — рассказало в ведомстве.

Министерство уточнило, что полёт продолжался свыше семи часов. Бомбардировщикам обеспечили истребительное сопровождение многоцелевые Су-30СМ.

Оборонное ведомство отметило, что плановые полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также Балтийского, Чёрного морей и Тихого океана лётчики дальней авиации осуществляют регулярно.

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Все полёты российские лётчики выполняют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля два Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Полёт длился девять часов. Комментируя это событие, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что лётчики выполнили полёт, соблюдая международные правила.

Днём ранее Минобороны сообщило о десятичасовом полёте Ту-160 над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых.