Москва, 10 февраля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил важность работы российских дипломатов по поддержке соотечественников, русского языка и борьбы с фальсификацией истории для сплочения Русского мира. Поздравление главы государства с Днём дипломатического работника 10 февраля опубликовали на сайте Кремля.

РИА Новости/Сергей Ильин Владимир Путин

Глава государства отметил, что в современных условиях на фоне развязанной против России войны и попыток Запада изолировать её и подорвать её безопасность перед МИД стоят непростые и ответственные задачи.

Российская дипломатия призвана продолжать вносить весомый вклад в создание благоприятных внешних условий для динамичного развития страны, укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнёрами и продвижение позитивной повестки дня в международных отношениях, а также всячески способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного мира, подчеркнул президент.

«И, конечно, в полной мере востребована работа по сплочению многонационального и многоконфессионального Русского мира путём поддержки соотечественников за рубежом, популяризации русского языка, достижений отечественной культуры и науки, а также по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны», — резюмировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 27 марта 2023 года доктор исторических наук, заместитель председателя научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что территории на правобережье Днепра снова станут частью Русского мира, как это было 230 лет назад. По его словам, сегодня на оккупированной киевском режимом территории население фактически зомбировано.

Он также высказал мнение, что после денацификации эта территория опять станет частью Русского мира. По словам историка, из всех школьных и вузовских учебников следует исключить термин «разделы Польши», поскольку Польшу не делили, а Россия при Екатерине II возвращала то, что когда-то было частью Древней Руси.