Одесса, Украина, 10 февраля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. В Одессе объект инфраструктуры получил повреждение, сообщил 10 февраля глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, повреждение получил объект в порту.

Украинское издание «Страна. ua» информировало, что по портовой инфраструктуре Одессы ночью был нанесён удар.

Кроме того, украинская полиция сообщила о нескольких пожарах на территории Харькова.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Одессы и Харькова.

Как писало ИА Регнум, 9 февраля глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные за сутки расширили зону ударов по ВСУ на правом берегу Днепра.

Российские военные, уточнил губернатор, нанесли удары по позициям ВСУ на всём протяжении линии боевого соприкосновения — от Очакова на берегу лимана до Осокоровки на правом берегу Днепровского водохранилища.