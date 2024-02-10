Ижевск, 10 февраля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Главе Министерства обороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые российские композиционные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом 10 февраля сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны России. Кадр из видео Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии

Отмечается, что Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа также проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПЛА на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, включая концерн «Калашников».

«Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть», — отмечается в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866269" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 февраля Шойгу заявил, что у ВС России могут вести борьбу с украинскими FPV-дронами в зоне СВО, так как это обеспечено мощностями предприятий ОПК. Он уточнил, что это системы РЭБ в тактическом звене и использование искусственного интеллекта.

Глава Минобороны также проинспектировал работу производственных линий «Калашникова». На предприятии группы компаний «ЗАЛА АЭРО» Шойгу показали новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, созданных с учётом опыта СВО.