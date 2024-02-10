Южно-Сахалинск, 10 февраля, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Вспыхнувший утром 10 февраля пожар в Корсаковском Южном порту на Сахалине потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«На Сахалине огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на барже», — сообщили в МЧС.

Пожар в порту вспыхнул утром на барже в машинном отделении. Площадь составила 150 квадратных метров. В ликвидации участвовали 19 специалистов и три единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае вспыхнул пожар. В течение часа открытое горение ликвидировали.

Ещё через час пожар полностью потушили. В результате никто не пострадал. Завод находится в 50 км от Краснодара.