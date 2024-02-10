Москва, 10 февраля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Анализ хода военных действий в зоне проведения спецоперации показал, что современный танк начал терять свою роль на поле боя, а потому его нужно доработать для сохранения главных функций этой боевой машины. Об этом 10 февраля заявил один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Станислав Красильников/РИА Новости

Как отметил в беседе с «РИА Новости» эксперт, задачей танка в зоне боевых действий является поражение противника прямой наводкой и ударом при сохранении боеспособности под воздействием основных вражеских средств поражения. Ввиду этого танк является основной наступательной и самой защищённой машиной Сухопутных войск, которая должна действовать на переднем крае в непосредственном огневом контакте с противником, пояснил Мураховский.

«В то же время опыт СВО показывает, что сегодня основной танк в боевых действиях всё больше превращается «в повозку для пушки» и выполняет артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций», — сказал он.

По словам эксперта, танки также используются в зоне СВО поодиночке в рамках отдельных боестолкновений, что также приводит к специфической и нетанковой тактике ведения боя. В сегодняшней ситуации танк должен продемонстрировать сохранение мощного огня прямой наводкой по сравнению со средствами огневого поражения с закрытых позиций.

«В этой связи в первую очередь остро встаёт вопрос защиты танка от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. Также нужно кардинально решить проблемы противоминной защиты танка и преодоления им минных полей», — пояснил Мураховский.

Нужно обеспечить массовое или хотя бы групповое применение танков при максимально эффективном взаимодействии этих боевых машин с пехотой, артиллерией и средствами ПВО, для чего танки нужно оснащать комплексами как пассивной защиты от дронов, так и активными системами их подавления, комплексами активной защиты от других средств поражения, системами преодоления минных полей, для чего каждый из танков необходимо оснастить минным тралом, уточнил эксперт.

«Современные средства связи и повышение ситуационной осведомлённости танка должны обеспечить его массовое применение во взаимодействии с пехотой и ПВО. Также необходимо наращивать системы постановки дымовых и аэрозольных помех», — заметил он.

Мураховский добавил, что параллельно нужно совершенствовать тактику применения танков в составе подразделений в современном бою, а не использовать эти боевые машины поодиночке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 февраля издание Business Insider со ссылкой на бойца украинской армии написало, что танки ВС России оказались самым страшным видом вооружения для ВСУ. По его словам, эти боевые машины не слышно, когда они ведут огонь.

В Минобороны России 16 января рассказали, что экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» прямой наводкой нанёс огневой удар по дому, в котором собралась группа из 12 украинских боевиков на артёмовском направлении. Командир танкового взвода с позывным Ганич заявил, что все экипажи Т-90М «Прорыв» умеют работать как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.