Москва, 10 февраля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Обеспечиваемые мощностями предприятий оборонно-промышленного комплекса возможности российских военных позволяют им вести борьбу с FPV-дронами украинской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом 10 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с предприятиями ОПК, занимающимися производством беспилотников различных классов.

Иван Шилов ИА Регнум

В Минобороны уточнили, что во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПЛА на предприятиях ОПК в Удмуртии.

По окончании проверки Шойгу провёл рабочее совещание с главами предприятий ОПК и представителями органов военного управления.

«Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьбу с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — сказал он.

Глава Минобороны также поручил главам предприятий увеличить темпы, количество и качество выпускаемой продукции путём повышения автоматизации производственных мощностей.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля Шойгу в пункте управления одного из объединений Западной группировки войск заслушал доклады по обстановке и планам дальнейших действий в зоне проведения спецоперации. Он также поручил уделить особое внимание необходимости организации и поддержания непрерывности снабжения оружием, военной техникой и боеприпасами выполняющих боевые задачи частей.

Глава Минобороны 26 января в ходе единого дня приёмки военной продукции поручил ВПК уделить особое внимание разработке и модернизации перспективного оружия. Он также указал на необходимость продолжить работу по обеспечению технологической независимости России и развивать кадровый потенциал для сбалансированного оснащения ВС России.