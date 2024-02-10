Москва, 10 февраля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Дипломатия как профессия оказалась утрачена на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«К сожалению, профессия утрачена», — сказала она.

Официальный представитель ведомства пояснила, что в США на дипломатическую службу попадают не в рамках конкуренции в профессиональной среде, а по итогам политических распрей. По словам Захаровой, в указанном случае может действовать финансовый фактор.

«То есть если человек заплатил деньги, после того как побеждает та или иная партия или президент, его назначают послом в ту или иную страну пропорционально финансовой поддержке всей предвыборной кампании», — уточнила она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что дипломатия потеряна так же, как и опция разрешения проблем или способ мыслить. Захарова считает, что деградацию американской дипломатической службы вызвало стремление США использовать силу, шантаж и давление.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии в отличие от своих оппонентов. Он подчеркнул, что Запад сам не захотел вступать в диалог с Россией, но выразил уверенность, что западные страны передумают.

Посол России во Франции Алексей Мешков 8 февраля заявил журналистам о том, что дипломатия в западных странах перешла в состояние кризиса. Он добавил, что последние 30 лет американские власти разрушали вообще само понятие «дипломатия».

Мешков отметил, что дипломатия является как наукой, так и искусством. Посол подчеркнул, что США выкорчевали всё, что связано с этим, а после к ним присоединились страны Западной Европы. Дипломат добавил, что в результате Запад потерял способность находить политические решения.