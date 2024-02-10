Москва, 10 февраля, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) поставляет Молдавии летательное оружие, а также дроны и технику, заявил в интервью агентству ТАСС 10 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел Росси Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«У нас не может не вызывать обеспокоенность последовательное наращивание сотрудничества Кишинёва с НАТО и его странами-членами. Альянс регулярно оснащает Кишинёв техникой, дронами, пехотным снаряжением и летальным оружием», — сказал Галузин.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года президент Молдавии Майя Санду в интервью агентству Bloomberg заявила, что страна может стать членом Европейского союза до 2030 года при условии выполнения требований Европейской комиссии, в том числе повышения качества жизни.

Позднее глава комиссии по внешней политике и евроинтеграции парламента Молдавии Дойна Герман заявила о планах республики окончательно покинуть СНГ до конца 2024 года. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря отметил, что присутствие Молдавии в СНГ не представляет для России большой ценности.