Киев, 10 февраля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, проведя перестановки в ВСУ, планирует вывести украинский конфликт на новый этап, заявил директор Института глобальных стратегий в Киеве Вадим Карасёв в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По словам эксперта, у главы киевского режима есть стремление напомнить обществу про мечты о победе и придать хоть какой-то смысл повальной мобилизации на Украине. Карасёв также выразил мнение о том, что Киев столкнулся с дилеммой из-за ситуации в зоне спецоперации.

Руководитель учреждения отметил, что глава киевского режима мог выбрать между тем, продолжать ли ему боевые действия или начать мирные переговоры. Эксперт добавил, что Киев решил пойти путём конфликта, чтобы отвлечь население от проблем.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима проинформировал об отставке Залужного 8 февраля. Он объяснил своё решение провалами, которые допустило украинского командование в рамках широко анонсированного контрнаступления, закончившегося в итоге неудачей.

На место Залужного назначали командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. 9 февраля появилась информация о том, что глава киевского режима потребовал от Сырского нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава в связи с дефицитом личного состава в украинской армии.

В офисе главы киевского режима также объявили, что в ближайшее время новый главком ВСУ представит подробный план боевых действий на 2024 год.