Наступивший 717-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой атаки Брянской области украинскими беспилотниками самолётного типа. О том, что в ночь на 10 февраля ВСУ направили в регион три дрона, известили в Минобороны РФ. Все аппараты были уничтожены в небе дежурными средствами ПВО, пояснили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Тем временем на купянском направлении миномётный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разгромил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с украинской пехотой. Отмечается, что удар был нанесён во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны.

Также под Купянском отличился пилот российского истребителя Су-35С, уничтожив зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено.

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