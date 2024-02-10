Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. По крайней мере 17 врачей, пациентов и посетителей задержала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в больнице «Аль-Амаль» в секторе Газа. Об этом 9 февраля сообщило палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

«Оккупационные силы Израиля задержали восемь членов Палестинского общества Красного Полумесяца в больнице «Аль-Амаль», в числе которых четыре врача. Кроме того, задержаны четверо раненых и пять лиц, которые сопровождали пациентов», — уточняется в заявлении PRCS.

По данным Красного Полумесяца, рейд в больнице продолжался около десяти часов. Израильские военнослужащие проводили обыски и допросы, а также повредили оборудование и другое имущество. Также утверждается, что солдаты ЦАХАЛ унижали людей, избивали их, отказывали им в воде и элементарной гигиене.

Кроме того, PRCS обвиняет израильских военнослужащих в хищении денежных средств и личных вещей сотрудников больницы, пациентов и посетителей. Утверждается, что израильские военные конфисковали ноутбуки и средства беспроводной связи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что больница «Насер» на юге сектора Газа полностью обесточена из-за продолжающихся боевых действий в районе её расположения. ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по окрестностям медицинского комплекса.

По данным палестинского агентства WAFA, тысячи мирных жителей вынуждены были покинуть район, где расположена больница, после того как он был осажден танковой бригадой. Также сообщается, что израильские военные вели обстрел по пытавшимся покинуть медучреждение беженцам и журналистам.

Международный суд Организации Объединённых Наций 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида.