Херсон, 10 февраля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами украинских войск в Херсонской области, сообщили журналистам в пресс-службе Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Цели находились на правом берегу Днепра. Их выявили разведывательные подразделения российской армии. Десантники применили для ударов 152-миллиметровые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б».

Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон зафиксировал поражение цели и её уничтожение.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Минобороны России проинформировало о том, что на правом берегу Днепра в Херсонской области модернизированный танк Т-62М уничтожил опорный пункт противника. Позиции ВСУ оказались раскрыты группами глубинной разведки.

5 февраля появилась информация, что установка тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Днепр» российских войск уничтожила замаскированные позиции и пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы военнослужащих.