Вашингтон, 10 февраля, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о помощи Украине и Израилю, продвинувшись на шаг к принятию законодательной инициативы. Об этом 9 февраля сообщило агентство Reuters.

Lawrence Jackson Сенат США

За начало дебатов по законопроекту о помощи на $95,34 млрд для Украины, Израиля и Тайваня проголосовали 64 сенатора, против выступили 19 человек. При этом «За» высказались 14 сенаторов-республиканцев. Предварительные голосования по законопроекту могут затянуться до следующей недели, если не будет договоренности об ускоренном рассмотрении документа.

На рассмотрение вынесли вопрос только о начале обсуждения законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, вопрос об ассигнованиях для охраны границы США не включался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден приравнял к преступной халатности нежелание Конгресса США оказать финансовую помощь Украине.

Сенаторы США по итогам процедурного голосования 8 февраля поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю без учёта положений об ужесточении мер контроля на южной границе страны Чтобы законопроект был принят, Сенату США необходимо провести ещё как минимум пять голосований перед тем, как утвердить размер помощи и отправить пакет в палату представителей Конгресса.

Предполагается, что пакет, вероятнее всего, будет отвергнут из-за позиции Республиканской партии, так как вызвал жёсткую критику со стороны республиканцев. В частности, экс-президент США Дональд Трамп указал, что за «чудовищный» законопроект проголосует только глупец или радикальный левый демократ.