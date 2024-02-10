Будапешт, 10 февраля, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Венгрия не принимала и никогда не примет участие в поставках оружия Украине, заявил в беседе с «РИА Новости» 10 февраля глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«У нас очень чёткая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действия, направленных на поставку оружия на Украину», — сказал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что чем больше оружия будет поставлено на Украину, тем дольше будет длиться вооружённый конфликт, больше людей погибнет.

По словам дипломата, на переговорах с Евросоюзом о выделении Украине макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро Венгрия выдвинула ряд условий. Согласно одному из требований Будапешта, эти средства не будут покрывать какие-либо либо поставки оружия.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт воздержался от увеличения финансирования так называемого Европейского фонда мира, поскольку поставки вооружений, как отметил Петер Сийярто, являются для Венгрии красной чертой, позиция Венгрии о недопустимости военных поставок неизменна.

Ранее Россия направила ноту странам Североатлантического альянса в связи с поставками оружия и техники Украине. Как неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских военных.