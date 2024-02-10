Киев, 10 февраля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного с поста обнажила раскол на Украине, из-за чего глава киевского режима Владимир Зеленский рискует стать опальным лидером, говорится в статье агентства Bloomberg, опубликованной 9 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

В публикации отмечается, что отставка произошла в самый неподходящий момент, когда Киев не может дождаться помощи от США, а украинская армия столкнулась с критическим дефицитом артиллерийских снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение о том, что действия главы киевского режима могут спровоцировать военный переворот. Эксперт увидел угрозу в увольнениях генералов и высокопоставленных военных, которые провёл Киев.

Глава киевского режима объявил об отставке Валерия Залужного вечером 8 февраля. Он заявил, что решил уволить главкома за провалы, допущенные в рамках широко анонсированного летного контрнаступления, которое ВСУ не удалось осуществить.

Новым главкомом ВСУ назначили командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Сообщения о возможной отставке Залужного появились ещё в конце января. Глава киевского режима заявлял о необходимости провести кадровое обновление руководства Украины.

9 февраля он присвоил Залужному звание героя Украины.