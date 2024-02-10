Стамбул, Турция, 10 февраля, 2024, 04:36 — ИА Регнум. В рамках расследования теракта у здания суда в Стамбуле арестованы 54 подозреваемых. Об этом 9 февраля сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В рамках расследования нападения предательской террористической группировки на дворец правосудия были задержаны 96 человек <…> 48 из них арестованы, остальные 48 отпущены под судебный контроль», — написал глава минюста Турции.

Кроме того, в связи с инцидентом арестованы ещё пять человек, подозреваемых в публикации и рассылке провокационных сообщений в соцсетях. Также суд принял решение об аресте сестры убитой участницы нападения Пынар Биркоч, так как подтверждена её связь с терактом.

Всего под стражу помещены 54 человека. Йылмаз Тунч подчеркнул, что борьба с террористами, пытающимися нарушить покой народы и страны, продолжится.

Глава МВД Али Ерликая уточнил, что нападавшие являются членами партии DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт), которая является организатором серии крупных терактов в Турции. Деятельность организации в Турции запрещена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что нападение на здание суда в Стамбуле произошло 6 февраля в 11:46 мск. Изначально сообщалось о мужчине и женщине, обстрелявших охрану на входе в здание суда Чаглаян и ликвидированных ответным огнём.

Сообщали о шестерых пострадавших, в том числе троих полицейских. Позднее стало известно, что одна из получивших ранение в перестрелке горожанок умерла в больнице, несмотря на усилия врачей. Жизням пострадавших полицейских ничто не угрожает.