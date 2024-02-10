Москва, 10 февраля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за осквернения памятника советским солдатам в Молдавии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Главой ведомства дано поручение руководству главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию», — уточняется в сообщении.

По информации Следственного комитета, речь идёт об акте вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны, который находится в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. В ведомстве отметили, что это уже четвертый подобный инцидент, который произошёл на указанном мемориале.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля 2024 года глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович написал о том, что в селе Старые Биличены в Сынжерейском районе Молдавии пропала вторая из трёх скульптур с памятника на братской могиле советских солдат. Другой элемент мемориала похитили несколько лет назад.

В ноябре 2022 года в городе Единице на севере Молдавии вандалы изрисовали свастикой памятник советским воинам. Они осквернили стелы вокруг памятника и постамент.

В сентябре 2023 года вандалы осквернили памятник танку Т-34 в городе Корнешты Унгенского района Молдавии. Преступники нанесли оскорбительные надписи и залили гранитные плиты.