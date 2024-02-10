Измаил, Украина, 10 февраля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Несколько мощных взрывов прозвучали в городе Измал лОдесской области Украины в ночь на 10 февраля. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Исмаиле слышны взрывы… Перед этим предупреждалось об атаке беспилотников и работе ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале источника.

На момент взрывов, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В Министерстве обороны России на данный момент не подтвердили информацию о каких-либо ударах по территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в украинских городах Очакове (Николаевская область), Одессе (Одесская область) и Харькове (Харьковская область). В регионах действовал режим воздушной тревоги.